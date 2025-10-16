Unidad canina ayuda a detener a presunto 'tirador' en Hermosillo; le detectó narcóticos

Hermosillo, Sonora.- En una demostración de la eficacia de sus unidades caninas, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) informó sobre la detención de un individuo en Hermosillo, gracias a la ayuda de un binomio K-9. El suceso tuvo lugar en la colonia Adolfo López Mateos, de Hermosillo, protagonizado por un agente estatal y su compañera canina, Hilda II, quien cuenta con adiestramiento para la detección de narcóticos, armas de fuego y divisas.

Las autoridades realizaban un recorrido de vigilancia como parte de una estrategia de patrullaje preventivo en la zona sur de la ciudad. Durante la inspección a un hombre, Hilda II emitió una alerta, señalando a su manejador la posible presencia de sustancias ilícitas en el transeúnte, identificado posteriormente como José Humberto 'N', de 28 años de edad. Los agentes procedieron a una revisión que confirmó la sospecha de la perra.

Se localizaron entre las pertenencias del sujeto una bolsa de plástico con nueve envoltorios que contenían una sustancia con las características de un narcótico. Ante la evidencia del delito, el individuo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica y dar seguimiento a la investigación. Este tipo de arrestos no son hechos aislados, sino el resultado de una estrategia de seguridad de la PESP.

La corporación enfatizó en su comunicado que los recorridos de la unidad K-9, en colonias focalizadas, forman parte de un esfuerzo coordinado con los tres órdenes de gobierno. Estas acciones buscan no solo disuadir la comisión de delitos, sino también atender de manera proactiva los reportes ciudadanos recibidos a través de las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, fortaleciendo así la confianza y la seguridad en la comunidad.

Los envoltorios de droga decomisados por autoridades

Fuente: Tribuna y PESP