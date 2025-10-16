(VIDEO) La Mayiza captura e interroga a sicarios de Los Chapitos antes de trágico final

Culiacán, Sinaloa.- El estado de Sinaloa atraviesa una profunda crisis de violencia por la guerra territorial entre las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', y Los Chapitos, facción que es liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Este conflicto, que comenzó el pasado 9 de septiembre de 2024, tiene como objetivo el control total de las rutas de trasiego y territorios estratégicos del Cártel de Sinaloa.

Los Mayos tiene una fuerte presencia en diferentes zonas del estado como la capital Culiacán, Mazatlán, así como en el norte de la entidad, principalmente en el municipio de Guasave. Además, según reportes de inteligencia, operan en la región conocida como los Altos de Sinaloa, incluyendo áreas serranas y comunidades cercanas a Badiraguato. En estos lugares se han reportado levantones, bloqueos y enfrentamientos entre ambos grupos criminales.

En redes sociales cada vez es más frecuente ver videos que muestran interrogatorios grabados por presuntos sicarios de La Mayiza, en donde exhiben a integrantes de Los Chapitos que fueron capturados en medio de esta intensa lucha. Estas grabaciones, difundidas con mensajes intimidantes, buscan sembrar miedo entre sus enemigos y reforzar el control por medio del terror, mostrando su control y su poderío.

Filtran interrogatorio de La Mayiza

Recientemente se difundió el interrogatorio de supuestos sicarios de Los Mayos hacía cuatro sicarios de La Chapiza. Al parecer el material se grabó en la sierra de Sinaloa y en las imágenes se pueden escuchar nombres claves como 'El Beni 17', 'El 40' y 'Comandante Cano'. Los capturados afirman que no cuentan con armamento o la indumentaria para hacerle frente a sus rivales, además mencionaron que están obligados a operar bajo condiciones precarias.

Bien mal oiga (el trato). No hay agua a veces, ni de comer... tardamos días sin comer", explicó uno de los interrogados.

Los hombres que aparecen en la grabación se identificaron como Juan Alfonso Fausto, alias 'El Fonero', originario de Escuinapa, Sinaloa; José Ángel Gaxiola Quirarte, oriundo de Mazatlán; Santiago López Garza, alias 'El Pelón', nacido en el municipio de Escobedo, Nuevo León; Josué Benito Rocha Ramírez, alias 'El Niño', quien dijo ser originario de El Charco. Al final del video, los sujetos advierten sobre el poder de Los Mayos e invitan a la población a no involucrarse en la lucha contra ellos.

INTERROGADOS EN LA SIERRA

Miembros de los Chapitos cayeron en manos de los Mayos. Revelan nombres clave: El Beni 17, El 40 y Comandante Cano.

¿Quién controla realmente Mazatlán? — Código Rojo uD83CuDDF2uD83CuDDFD ? (@codigorojocdmx) October 14, 2025

