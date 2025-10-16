VIDEOS: Lanzan explosivos desde dron contra instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros en Tijuana

Tijuana, Baja California.- La violencia no descansa en el estado de Baja California. La noche de este miércoles 15 de octubre de 2025, se registró un ataque con explosivos de presunta fabricación casera contra las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, ubicadas en la zona de Playas de Tijuana. Este violento hecho provocó daños materiales en vehículos y en parte del inmueble, aunque no se reportaron víctimas heridas ni mortales.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE-BC), el ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, y se realizó mediante drones que transportaban artefactos hechizos. Las detonaciones alcanzaron al menos seis vehículos (cuatro de particulares y dos oficiales) que se encontraban dentro del estacionamiento de la dependencia. En un comunicado oficial, la institución señaló que, tras revisar el lugar, se localizaron restos de los dispositivos explosivos, los cuales contenían fragmentos metálicos, clavos y balines.

uD83DuDEA8 Ataque con drones en Tijuana uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Durante la noche del miércoles, explosivos fueron lanzados desde drones cerca de la unidad antisecuestros de la Fiscalía de Baja California, en la zona de Playas de Tijuana.



uD83DuDCF7RRSS#Tijuana #BajaCalifornia #Fiscalía #Seguridad #México pic.twitter.com/of1bd8NBdX — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) October 16, 2025

Estos elementos fueron dispersados al momento del impacto, generando daños visibles en la carrocería y cristales de los automóviles.

FGE-BC confirma que explosivos se enviaron con DRONES

Durante una conferencia de prensa realizada la madrugada de este jueves 16 de octubre de 2025, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que los artefactos eran de tipo artesanal y fueron lanzados desde una distancia considerable con apoyo de drones. Explicó que los dispositivos estaban compuestos por botellas de plástico cargadas con pólvora y materiales metálicos, diseñadas para detonar al contacto.

Andrade subrayó que el ataque no provocó incendios, disparos de arma de fuego ni lesionados entre el personal: "Afortunadamente ningún empleado ni ciudadano resultó herido, tanto al interior como al exterior de las instalaciones".

Aparece este video en redes sociales, en el que se muestra el momento en el que un dron cae en el estacionamiento de la fiscalía antisecuestro en playas de #Tijuana.



Fueron tres drones fueron utilizados en este atentado, solo uno de ellos dio con su objetivo. pic.twitter.com/wByIzZLKnj — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) October 16, 2025

La fiscal mostró imágenes y fragmentos de video obtenidos por las cámaras de seguridad, donde se aprecian los daños ocasionados. En las fotografías, se observan orificios e impactos en los vehículos oficiales y particulares del personal de la fiscalía. También aclaró que los videos difundidos en redes sociales, donde se muestran granadas o explosivos militares, no corresponden a los hechos reales.

Apuntó que peritos de la FGE.BC realizaron el levantamiento de evidencias y el análisis de los restos de los artefactos, mientras que el área permanece acordonada para facilitar las diligencias del Ministerio Público. La titular de la fiscalía aseguró que este atentado representa una reacción directa al trabajo de investigación y desarticulación de grupos delictivos que operan en la entidad; pese a esto, señaló que los trabajos e investigaciones de la institución continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui