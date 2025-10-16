Volcadura en carretera Torreón-Saltillo deja dos mujeres muertas; conductora se durmió

Parras de la Fuente, Coahuila.- Durante la tarde de este jueves 16 de octubre de 2025 se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Saltillo-Torreón, cuando una camioneta Ford EcoSport sufrió una volcadura presuntamente debido a que la conductora, identificada como Alicia del Carmen Alpuche, de 58 años de edad. Autoridades y personal de los cuerpos de rescate se movilizaron hacia el área para atender la emergencia.
De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 69 + 500, perteneciente al municipio de Parras de la Fuente. El percance dejó como saldo preliminar a dos mujeres muertas: Macaria Gutiérrez González, de 83 años y con domicilio en la colonia Villas La Merced de Torreón, y Leticia Jiménez Ríos, de 60 años y con domicilio en la colonia Campestre La Rosita del mismo municipio.
Luego de acudir a Saltillo para realizar algunos trámites relacionados con su pensión, dos personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas, luego de que volcara la camioneta en la que viajaban, tras dormitar su conductora al volante", detalló el medio anteriormente citado.
Debido al descuido por parte de la conductora, la camioneta se salió del camino y posteriormente se volcó, quedando en la terracería sobre su costado derecho. Mientras el vehículo daba diversas vueltas, Macaria y Norma Leticia salieron proyectadas de la unidad y sus cuerpos quedaron a varios metros. Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento del accidente.
Por su parte, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) también acudieron al llamado y, luego de valorar a las víctimas, corroboraron que ya no contaban con signos vitales. Alicia del Carmen, quien tripulaba la unidad, y otro pasajero identificado como Gerardo, de 61 años, resultaron con diversas lesiones que no ponen en riesgo sus vidas, por lo que tuvieron que ser trasladados al Centro de Salud de Parras de la Fuente.
La zona quedó acordonada para que agentes de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, pudieran llevar a cabo las diligencias de campo correspondientes. Una vez concluido el peritaje pertinente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y se conocerán las causas exactas de su muerte.
Fuente: Tribuna del Yaqui