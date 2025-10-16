Ya está en casa: Encuentran con vida a Ivanna Sophia, menor desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La búsqueda de Ivanna Sophia Bracamontes García, de 13 años de edad, llegó a su fin este jueves con resultados positivos. La menor fue localizada con vida, según confirmó este día el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, desactivando así la Alerta Amber que las autoridades habían emitido para su búsqueda. La movilización para encontrar a Ivanna Sophia comenzó tras su desaparición el pasado 14 de octubre.

Ese día fue vista por última vez al salir de su domicilio en la colonia Pueblitos, de Hermosillo. En respuesta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó los protocolos necesarios, debido al posible riesgo para la integridad de la adolescente. La ficha de búsqueda incluía su descripción física, tez morena clara, 1.58 metros de estatura, cabello lacio y negro; y la vestimenta que portaba, camiseta azul oscuro, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

La noticia de su localización fue comunicada por Madres Buscadoras de Sonora a través de sus redes sociales. En su mensaje, el grupo expresó su gratitud hacia la comunidad, destacando el papel fundamental que desempeñó la ciudadanía al compartir la información. "Gracias a Dios y a quienes nos apoyan a compartir las fichas de búsqueda de nuestros desaparecidos y pueda ser posible que vuelvan con vida a casa", señalaron en el comunicado.

Por el momento, las autoridades y el colectivo no han proporcionado detalles sobre el motivo de su ausencia ni el lugar exacto de su hallazgo. El enfoque principal ha sido confirmar su bienestar y agradecer la colaboración de la sociedad, que una vez más demostró ser una herramienta crucial en la resolución de estos casos.

Gracias a Dios y a quienes nos apoyan a compartir las fichas de bu00fasqueda de nuestros desaparecidos y pueda ser posible que vuelvan con vida a casa Posted by Madres Buscadoras De Sonora on Thursday, October 16, 2025

En un caso similar ocurrido recientemente, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este miércoles la localización con vida de Nicol Guadalupe Falques García, la menor de 14 años de edad por quien se había emitido una alerta desaparición el pasado 10 de octubre. El anuncio representa un alivio para sus familiares, quienes pedían la ayuda de la ciudadanía a través de redes sociales para dar con el paradero de la adolescente.

Fuente: Tribuna