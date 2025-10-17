Ataque armado entre sicarios y autoridades deja saldo de cuatro muertos en Chihuahua

Flores Magón, Chihuahua.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) informó sobre un operativo táctico en el municipio de Flores Magón, Chihuahua que resultó en un enfrentamiento armado que dejó saldo de cuatro civiles sin vida. El suceso ocurrió en la zona conocida como El Dame, cuando elementos del grupo de operaciones especiales SWAT detectaron un punto de control irregular operado por individuos armados.

Según el parte oficial, proporcionado por el vocero de la dependencia, Jorge Armendáriz, los agentes estatales realizaban labores de patrullaje y prevención del delito en la región. Al aproximarse al retén improvisado, los elementos de seguridad fueron recibidos con disparos, lo que activó el protocolo de respuesta para repeler la agresión. Tras el intercambio de balas, las fuerzas del orden lograron asegurar el perímetro. Como resultado de la acción, cuatro de los involucrados fallecieron en el lugar, mientras que no se reportaron bajas ni lesionados entre el personal de la corporación estatal.

Una vez controlada la situación, se procedió al aseguramiento de la escena para el levantamiento de evidencias. En el sitio se incautaron cuatro armas largas y tres armas cortas, además del equipo táctico que portaban los individuos abatidos. Tres de ellos vestían uniformes con patrón de camuflaje y uno más llevaba vestimenta civil de color azul. Asimismo, dos unidades vehiculares oficiales registraron daños por impactos de proyectil de arma de fuego.

uD83DuDEA8uD83DuDD2BUn grupo táctico de la SSP de #Chihuahua fue emboscado por civiles arm4d0 en la comunidad de Ricardo Flores Magón, cuando se dirigían a Nuevo Casas Grandes para brindar apoyo operativo. El t!r0t30 dejó cuatro atac4nt3s ab4t!dos y varias 4rm4s aseguradas. pic.twitter.com/BrcAY2MAE4 — EL INFORMANTE.MX (@ElInformanteMX) October 18, 2025

La zona fue acordonada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, cuyo personal de servicios periciales y agentes del ministerio público iniciaron las diligencias correspondientes para la identificación de los cuerpos y la recolección de pruebas balísticas. Las investigaciones buscarán determinar la identidad de los fallecidos y corroborar su presunta vinculación con la estructura criminal denominada La Línea, como sugieren las primeras investigación.

Este hecho sucede en medio del reforzamiento de la seguridad en diversas regiones de Chihuahua. Apenas un día antes, se desplegó un operativo de seguridad en la zona serrana, tras recibirse reportes de actividad violenta en el tramo carretero Guachochi - Parral. En esa movilización las autoridades localizaron cuatro vehículos abandonados, dos de los cuales estaban completamente calcinados y presentaban múltiples impactos de bala.

Fuente: Tribuna