Cae en Canadá 'El Marino', presunto homicida de un menor en Michoacán; será extraditado

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En un avance para dar justicia a un trágico caso, el Departamento de Justicia de Canadá comunicó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) que José Luis Villalón Torres, conocido con el alias de 'El Marino', consintió su traslado a México. Este sujeto es señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de Alexander, de 16 años de edad, ocurrido en 2023 en Michoacán.

La notificación precisa que, si bien el investigado aceptó voluntariamente el proceso de extradición, la entrega definitiva a las autoridades mexicanas está supeditada a la autorización final del ministro de Justicia de Canadá, un paso protocolario necesario para formalizar el procedimiento. Los hechos que se le imputan a Villalón Torres se remontan al 5 de junio de 2023, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Según consta en la causa penal, ese día, el adolescente se encontraba en el exterior de su domicilio a bordo de una camioneta, cuando fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta. Los agresores dispararon armas de fuego en su contra, causándole heridas de gravedad. A pesar de ser trasladado a un hospital por su madre y un vecino, el joven falleció horas más tarde a consecuencia de los impactos de bala.

Tras el suceso, la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas inició una carpeta de investigación. Durante las diligencias, los agentes ministeriales recabaron datos de prueba y testimonios que apuntaban a la presunta participación de José Luis Villalón Torres como la persona que habría ordenado el ataque. Con base en estos elementos, un juez de control emitió la correspondiente orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Ante la presunción de que el sospechoso había abandonado el país, la FGE de Michoacán activó una búsqueda a nivel nacional e internacional. Primero, se emitió un acuerdo de recompensa para incentivar la colaboración ciudadana que condujera a su paradero. Asimismo, la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional de la propia fiscalía gestionó ante la Interpol la emisión de una Ficha Roja, el mecanismo de localización de fugitivos más importante a nivel global.

También se lanzó una Alerta Migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Esta coordinación rindió frutos el 25 de marzo de 2024, cuando las autoridades mexicanas fueron notificadas sobre la ubicación y detención de 'El Marino' en territorio canadiense. A partir de ese momento, la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la coordinación para iniciar formalmente el proceso de extradición.

En busca de justicia, Issis Nínive Ortiz ofreció hasta 500 mil pesos por información sobre el paradero del asesino de su hijo de 16 años, José Luis Villalón Torres, "El Marino", según marca una ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Issis Nínive Ortiz Cortez, madre de la víctima, manifestó que este avance representa un paso fundamental en la búsqueda de justicia, no solo por el asesinato de su hijo, sino también en relación con un atentado posterior que sufrió, en el que se utilizó un artefacto explosivo. La inminente llegada de Villalón Torres a México permitirá que enfrente el proceso penal correspondiente y que se esclarezcan plenamente los motivos y responsabilidades en este lamentable caso.

Fuente: Tribuna