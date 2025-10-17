Camionazo en Sonora: Confirman muerte de seis personas, entre ellas dos niñas y tres mujeres

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 17 de octubre de 2025 tuvo lugar un trágico accidente en el kilómetro 20 de la carretera Guaymas-Hermosillo en el que se confirmó la muerte de seis personas, esto por un camionazo en el que participó un autobús de pasajeros. Esto fue dado a conocer por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, que lamentó los hechos e indicó que ya hay una investigación abierta.

De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos ocurrieron poco antes de las 06:00 horas en el kilómetro 20 de la Carretera Internacional 15, tramo Guaymas–Hermosillo. La unidad de una empresa particular Tufesa se dirigía desde el estado de Sinaloa con destino a Nogales cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control y terminó volcada sobre los carriles de circulación.

Por el hecho murieron seis personas, entre ellas dos niñas y tres mujeres; no se han dado a conocer más datos sobre las personas que lamentablemente fallecieron. Además, se habla de una docena de lesionados, aproximadamente. "Hoy por la mañana, fui informado sobre un lamentable accidente ocurrido en la carretera Guaymas–Hermosillo, en el que, desafortunadamente, seis personas perdieron la vida, entre ellas dos niñas y tres mujeres. Expreso mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor. He instruido a las instituciones correspondientes brindarles todo el acompañamiento necesario y las facilidades que requieran para sobrellevar este difícil proceso", señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Por su parte, la empresa, Tufesa, confirmó los hechos mediante el siguiente comunicado: "Autotransportes Tufesa confirma que hoy, 17 de octubre de 2025, aproximadamente a las 5:30 a.m., ocurrió un accidente que involucró a una de nuestras unidades en las inmediaciones del kilómetro 20, al sur de Hermosillo, Sonora.

Nuestras brigadas de apoyo y las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar brindando atención y realizando las labores correspondientes. La prioridad absoluta de Autotransportes Tufesa en este momento es apoyar a las personas afectadas y a sus familias, en coordinación con las instancias de emergencia y seguridad.

Toda la información confirmada será comunicada únicamente a través de nuestros canales institucionales. Para familiares directos se ha habilitado la línea de atención +52 (644) 146 1193 y el correo comunicacion@tufesa.com.mx. Agradecemos a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar la difusión de versiones no confirmadas o imágenes del suceso, y respetar la privacidad de las víctimas y sus familias".

De momento, se sabe que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) habría abierto una investigación por los hechos; se espera más información en el transcurso del día.

