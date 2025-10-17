Camionazo en Sonora: DIFUNDEN LISTA preliminar de personas lesionadas de accidente en carretera Guaymas-Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En redes sociales, se ha difundido la lista preliminar de las personas lesionadas por el accidente de un autobús de pasajeros que ocurrió la madrugada de este viernes 17 de octubre de 2025 en la carretera Guaymas-Hermosillo. Cabe señalar que el trágico suceso fue en el kilómetro 20 de la carretera México 15, en el que murieron siete personas, entre ellas dos niñas y tres mujeres. Además, se reportan 24 lesionados.

Listas por hospital

IMSS Unidad 2

Nubia Lisbeth Cárdenas Leyva.

Rodrigo Roque Ángeles, 41 años (reportado como grave).

José Carmelo Verdiales Corvera, 66 años (reportado como grave).

Margarita Soledad Rivera, 54 años.

Teresa de Jesús Verdiales Corvera, 65 años.

IMSS Unidad 14

Gregorio Rodríguez Parra, 49 años.

Alejandra Guadalupe Cota Núñez, 33 años.

Isssteson (Hermosillo)

Denisse Marían Amavisca Gordillo, 39 años.

Jaime Alejandro Duarte Gaxiola, 21 años.

Hospital General del Estado de Sonora (HGE).

María Elena Martínez Peña, 32 años.

#Seguridad | Identifican a DOS VÍCTIMAS de camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo ??uD83DuDEA8https://t.co/JyebnxeETX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 17, 2025

Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES)

Melanie Dayana Pérez Martínez, 13 años.

Iker Humberto, 11 años.

Hospital Militar

Jorge Enrique Cambrano de la Cruz, 28 años (estable).

Daniel Ramírez Ramírez, 31 años (estable).

Clínica del Noroeste

Marlene Guadalupe Sandoval Arroyo, 32 años.

Pacientes atendidos en sitio (código verde, sin traslado en ambulancia)

Usiel González Zavala, 39 años, Navojoa.

Alán de la Cruz Fabián, 27 años, Nogales.

Misael Rodríguez Fuerte, 30 años, Ciudad Obregón.

Fernanda Espinoza Argüelles, 21 años, Ciudad Obregón.

David Octavio Ibarra Ruiz, 40 años, Navojoa.

Felipe de Jesús López, 44 años, Guaymas.

Margarita Rivera Cavazos, 54 años.

El camión de pasajeros, con número 535, había partido de Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora, transportando a 31 pasajeros y los dos operadores. Según la información que se ha reportado, hasta la publicación de esta nota, el accidente habría sido provocado porque el conductor perdió el control tras quedarse dormido, pero esto apenas es una de las hipótesis que está analizando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

#ÚltimaHora | Confirman que una de las personas fallecidas en camionazo en carretera de Sonora era la directora de Recursos Humanos de Hospital General de Guaymas, Fátima Cuevas??.



Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora federal del IMSS Bienestar, confirmó la noticia pic.twitter.com/q0F038wHBj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui