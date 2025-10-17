Catean casa usada por grupo criminal en Bácum; hallan drogas, armamento y moto robada

Bácum, Sonora.- En una acción entre diversas corporaciones de seguridad, se realizó una diligencia judicial en el municipio de Bácum que resultó en el aseguramiento de presuntos narcóticos, municiones de uso exclusivo del Ejército Mexicano y otros indicios vinculados a actividades delictivas. Se trata de un cateo que se concentró en un domicilio ubicado sobre la calle Benito Juárez, en la localidad de San José de Bácum.

El operativo fue ejecutado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Una vez que la orden judicial fue autorizada, las fuerzas del orden ingresaron al inmueble para realizar una inspección. Durante el registro, el equipo de peritos de la Fiscalía procedió a procesar la escena conforme a los protocolos legales.

Se documentaron, fijaron y embalaron diversos elementos de prueba, entre ellos 65 envoltorios plásticos que contenían una hierba verde y seca con las características físicas de la marihuana, así como 17 dosis de una sustancia granulada compatible con la droga sintética conocida como crystal. Además, se localizaron munición de calibres de alto poder, incluyendo 11 cartuchos útiles calibre 7.62x39 y cinco cartuchos calibre .223, ambos para rifles de asalto.

También se incautaron dos radios de comunicación portátiles, una funda para pistola y una motocicleta de la marca Italika, color gris, que no portaba placas de circulación y contaba con un reporte de robo fechado el pasado 20 de mayo en el mismo municipio. Todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Esta autoridad se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para identificar a los probables responsables.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso con la legalidad, el combate frontal al narcomenudeo y la coordinación permanente con las fuerzas armadas y policiales en favor de la seguridad de la sociedad sonorense", se lee en el comunicado.

