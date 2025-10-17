Código Rojo en Ciudad Obregón: Intensa balacera causa pánico y moviliza a la Policía

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Real del Bosque luego de que se reportara una fuerte balacera en la vía pública. Este hecho violento no dejó víctimas heridas ni mortales, por fortuna, aunque tampoco se reportaron personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 17 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, afuera de una vivienda ubicada sobre la calle Monzónico, en la colonia Real del Bosque de la cabecera municipal de Cajeme. Información extraoficial señaló que sujetos armados, hasta ahora no identificados llegaron al lugar y, sin mediar palabra con los presentes, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones.

#Seguridad | Combate al juego ilegal: Autoridades desmantelan cuatro casinos clandestinos en Nogales uD83CuDFB0uD83DuDEA8https://t.co/D52DyQlC0i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 17, 2025

Luego de lanzar disparos contra una vivienda, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. En tanto, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También llegaron a la escena agentes de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y hasta paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, no obstante, se detalló que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales. Por lo anterior, la escena del crimen no fue acordonada. Sin embargo, las autoridades comenzaron con las investigaciones para saber los daños y causas de la balacera. Supuestamente, solo rafaguearon una vivienda.

#Seguridad | Levantan a hombre al sur de Ciudad Obregón y se desata movilización policiacauD83DuDEA8https://t.co/F0gD0TbWdl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 17, 2025

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha señalado si los residentes de la vivienda salieron a dar declaraciones sobre los hechos. Tampoco se ha confirmado si el caso ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Cualquier novedad sobre este caso será reportado por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui