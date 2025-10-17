Dan 24 años de cárcel a juez calificador por hombre que murió en las celdas de Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes sobre la conclusión del proceso judicial relacionado con el fallecimiento de Genaro 'N' en una comandancia de La Policía Municipal de Navojoa en mayo de 2018. El hecho se cerró con la sentencia de 24 años de prisión ordinaria dictada en contra de Avelino 'N', quien fungía como juez calificador durante la noche de los hechos.

Con esta resolución, los cuatro funcionarios públicos implicados en el caso fueron declarados culpables y se encuentran cumpliendo sus respectivas condenas. Avelino 'N' enfrentó un juicio por los delitos de homicidio, tortura y abuso de autoridad. Su responsabilidad se centró en la omisión de sus deberes como la máxima autoridad en el edificio de Seguridad Pública del Sector Poniente durante la madrugada del 2 de mayo de 2018.

Según la investigación, su inacción fue un factor para que ocurriera el trágico resultado. Los hechos se iniciaron cuando Genaro 'N' fue detenido por los agentes municipales Manuel 'N' y Miguel 'N' y presentado ante el juez calificador. A pesar de que la víctima mostraba una lesión visible en su mano derecha, Avelino 'N' no activó los protocolos correspondientes para garantizar su atención médica ni cuestionó la legalidad del arresto.

En su lugar, validó la detención bajo el argumento de "agresión verbal a un policía", una falta administrativa que no correspondía con el estado físico de la víctima ni justificaba su internamiento. Posteriormente, ordenó al agente Adrián 'N' que ingresara a Genaro 'N' en la celda número uno, dejándolo bajo la custodia de los mismos oficiales que lo habían agredido. La Fiscalía determinó que, al hacer esto, el juez calificador permitió que la víctima quedara en una situación de extrema vulnerabilidad.

Un acto que incumple con su obligación fundamental de proteger la integridad de las personas bajo su responsabilidad. Cerca de las 4:50 horas, Genaro 'N' fue encontrado sin vida en la celda, suspendido de los barrotes en una escena que buscaba simular un suicidio. Sin embargo, las pruebas periciales y la autopsia desmintieron esta versión. El dictamen forense reveló que la causa real de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo profundo de abdomen, provocadas por la golpiza.

Los policías Manuel 'N' y Miguel Ángel 'N', autores materiales de la agresión, fueron procesados y sentenciados en 2019 a una pena de 43 años, 10 meses y 15 días de cárcel. A diferencia de ellos, Avelino 'N' evadió la justicia, permaneciendo prófugo hasta su localización y captura en el Estado de Veracruz el 8 de febrero de 2024. Su detención permitió reanudar el proceso en su contra, que ahora culmina con esta sentencia de 24 años de prisión.

