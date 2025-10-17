Dictan 50 años de prisión a responsable de secuestrar a chofer de aplicación en Edomex

Tlalnepantla, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes que fue dictada una condena de 50 años de prisión en contra de Luis Alberto Ramírez Velázquez, tras acreditar de manera fehaciente su plena participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo. La sentencia fue dictada por la autoridad judicial del Distrito de Tlalnepantla, quien consideró contundentes las pruebas presentadas por esta Representación Social.

Los hechos en cuestión se remontan al 12 de diciembre de 2023. De acuerdo con la carpeta de investigación, ese día, Ramírez Velázquez, en compañía de otros dos sujetos, solicitó un servicio de transporte a través de una aplicación digital. Abordaron un vehículo modelo reciente en la colonia San Lorenzo, del municipio de Tlalnepantla, haciéndose pasar por pasajeros. Durante el trayecto, el modus operandi delictivo se manifestó cuando el acusado utilizó un arma de fuego para amagar al conductor.

Simultáneamente, sus cómplices procedieron a inmovilizar a la víctima, despojándola de sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo y un teléfono celular. Posteriormente, el conductor fue privado de su libertad por un lapso aproximado de 1 hora, siendo retenido en el interior del vehículo mientras los agresores circulaban por las inmediaciones de la colonia Centro Industrial. Una vez consumado el robo, los implicados obligaron a la víctima a bajar de la unidad y huyeron a bordo de la misma.

La pronta reacción del conductor fue crucial, ya que de inmediato solicitó auxilio a elementos de Seguridad Pública municipal que patrullaban la zona. La rápida respuesta policial permitieron ubicar el automóvil robado minutos más tarde, el cual era conducido en ese momento por Luis Alberto Ramírez Velázquez, quien fue detenido en el sitio. Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Un individuo identificado como Luis Alberto Ramírez Velázquez fue sentenciado a 50 años de prisión, luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditó ante una Autoridad Judicial su participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo, en agravio de un chofer de… pic.twitter.com/c6bSudSkpu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 17, 2025

La FGJEM recabó y presentó ante el juez las pruebas necesarias, testimonios, peritajes y el señalamiento directo de la víctima, que demostraron la responsabilidad penal del acusado. Luego del proceso judicial, la autoridad judicial determinó que las pruebas aportadas eran suficientes para declarar a Ramírez Velázquez culpable. En consecuencia, se le impuso la pena de 50 años de cárcel y una multa económica de 438 mil 224 pesos.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora