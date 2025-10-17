Dron sobre la Fiscalía de Mexicali genera alarma por riesgo de artefactos explosivos

Mexicali, Baja California.- La noche del pasado jueves 16 de octubre de 2025, alrededor de las 19:54 horas, se observó a través de las cámaras de videovigilancia un dron sobrevolando las instalaciones de las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado y del Centro de Justicia en Mexicali, ubicadas sobre la Calzada de Los Presidentes. Dicha situación alertó a las autoridades ante el temor de un posible ataque.

De acuerdo con medios locales, de inmediato se implementó un operativo para localizar a los responsables; sin embargo, pese a los esfuerzos, aún se desconoce la identidad del operador del dron. Nuestro medio de comunicación se mantendrá atento a cualquier avance, ya que esta mañana los diferentes edificios de la corporación amanecieron bajo resguardo de varias unidades policiacas.

Es necesario mencionar que, como se informó previamente en TRIBUNA, a las 19:00 horas del miércoles 15 de octubre se registró un ataque con explosivos en las instalaciones de la Unidad Antisecuestros, ubicadas en Playas de Tijuana, lo que ocasionó que las autoridades iniciaran la búsqueda de los responsables y emitieran una alerta para que los ciudadanos se mantuvieran alejados del lugar.

De acuerdo con información extraoficial, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, confirmó que afortunadamente no se registraron personas heridas, además de comentar que existe una alta posibilidad de que este suceso esté relacionado con las recientes detenciones de integrantes del crimen organizado. Asimismo, aseguró que no se abandonarán bajo ningún motivo las investigaciones del Ministerio Público y que se llegará hasta las últimas consecuencias.

En cuanto al recuento de los daños, se reportaron afectaciones en las carrocerías y vidrios de tres vehículos particulares y uno oficial. La funcionaria recalcó que los artefactos explosivos eran de fabricación casera, ya que fueron elaborados con botellas de plástico. Por otra parte, hace unas horas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó por completo ante diversos reporteros que hubiera presencia de drones sobrevolando los alrededores de la Fiscalía estatal.

