Ellos son los cuatro sicarios capturados por recientes asesinatos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de las estrategias de seguridad implementadas en el municipio de Cajeme, las autoridades confirmaron la identidad de cuatro individuos que fueron detenidos durante un operativo en la zona Centro de Ciudad Obregón. Durante uno de los recorridos, los agentes detectaron un vehículo sospechoso, lo que dio inicio a una persecución que culminó con el aseguramiento de los cuatro tripulantes.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Emiliano 'N', de 18 años de edad; Osmar Gael 'N', de 17 años; Jesús Raymundo 'N', de 22 años; y Edel 'N', de 28 años. La presencia de un menor de edad entre los asegurados, Osmar Gael 'N', implica un protocolo especial en su puesta a disposición de las autoridades correspondientes. De la misma manera, las fuerzas de seguridad incautaron diversas armas de fuego que portaban los sujetos.

La detención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). El material asegurado incluye tres armas de fuego cortas, cada una con su respectivo cargador, así como una cantidad considerable de cartuchos útiles de diversos calibres. Asimismo, se aseguró el vehículo en el que se transportaban.

Se trata de un sedán de la marca Ford, color gris y modelo 2013, el cual será sometido a una inspección como parte de la carpeta de investigación. La evidencia balística será analizada por peritos para determinar si las armas han sido utilizadas en otros hechos delictivos ocurridos el pasado miércoles 15 de octubre en las colonias Hidalgo, Urbi Villa del Real, Esperanza Tiznado y Villa Bonita, donde siete personas fueron asesinadas.

El automóvil en el que viajaban los presuntos criminales

Tras la detención, los cuatro individuos y los objetos incautados fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para el Informe Policial Homologado (IPH). Posteriormente, los detenidos y todo lo asegurado fueron turnados a la autoridad ministerial competente. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) la encargada de continuar con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna