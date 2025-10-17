Era de Huatabampo: Identifican a sujeto ejecutado en Esperanza Tiznado, de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades ministeriales confirmaron este viernes la identidad del hombre que fue privado de la vida por disparos de arma de fuego el pasado miércoles 15 de octubre por la noche, dentro de un domicilio de la colonia Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón. Se trata de Jesús Armando S. S., de 43 años de edad, quien era originario del municipio de Huatabampo, Sonora.

La identificación fue realizada este día por sus familiares, quienes acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para el reconocimiento del cuerpo. Posteriormente, realizaron los trámites correspondientes para la entrega de los restos y poder efectuar los servicios funerarios en su localidad natal. Como se recordará, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:45 horas del pasado miércoles.

Varias detonaciones de arma de fuego fueron alertados en una vivienda ubicada en las calles Independencia y Codorniz. Unidades de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar, donde confirmaron el hallazgo de una persona sin vida en el interior del inmueble. De acuerdo con el protocolo, la escena fue asegurada para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante el procesamiento del lugar, el personal de criminalística recolectó diversos indicios para integrarlos a la carpeta de investigación. Entre los elementos asegurados se encuentran seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Asimismo, dentro de la propiedad se localizaron 37 envoltorios de plástico que contenían hierba seca con las características de la marihuana, así como 25 pipas de cristal, presuntamente utilizadas para el consumo de metanfetamina.

Estos materiales también fueron puestos a disposición del Ministerio Público como parte de las evidencias que podrían ayudar a determinar el móvil del crimen. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos, determinar la secuencia del ataque e identificar a los responsables de este homicidio, que fue el séptimo registrado en la ciudad solo ese miércoles.

Fuente: Tribuna