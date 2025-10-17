EU: Exreina de belleza Vanessa Gurrola detenida por matar a capo de Los Arellano Félix

San Diego, California.- Lidia Vanessa Gurrola Peraza es una destacada modelo sinaloense que se convirtió en reina del Festival de los Juegos Florales en Mazatlán en 2011. Sin embargo, tras su detención el 9 de octubre en San Diego, California, pasó de las pasarelas a estar recluida en el centro de detención de Las Colinas, mientras espera su próxima audiencia judicial, programada para el 20 de octubre de 2025.

De acuerdo con información de Milenio, se le vincula con el asesinato de un hombre apodado El Chato, un operador del Cártel de los Arellano Félix. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la víctima, aunque se cree que todo se remonta al 17 de febrero de 2024, cuando dos sujetos fueron baleados en University City, al sur de California. En aquel incidente se encontraba la persona a la que supuestamente le quitó la vida Lidia Vanessa.

De hecho, El Chato presuntamente trabajó junto a Edwin Huerta, El Flaquito, un operador de Los Arellano Félix que se enfocaba en el robo de cargamentos que iban desde Tijuana, Baja California, hasta San Diego, California. Es necesario destacar que, según la fuente consultada por el medio antes citado, Gurrola Peraza sostenía una relación con el miembro de la organización criminal mexicana.

Emma Coronel Aispuro

Lidia Vanessa Gurrola Peraza

De lo poco que se tiene constancia sobre Lidia Vanessa Gurrola Peraza, se sabe que nació el 13 de mayo de 1993, mide 1.52 metros de estatura y pesa 59 kilogramos. Debido a sus similitudes físicas con Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán, se le dio el apodo de la doble de Emma Coronel. En su perfil de Instagram cuenta con más de 1.4 millones de seguidores.

Su relación con el crimen organizado

Una vez que se reavivó el conflicto en Culiacán producido por el Cártel de Sinaloa, el nombre de Lidia Vanessa cobró especial notoriedad en septiembre de 2024, cuando fueron lanzados varios folletos desde avionetas en diferentes sectores de la entidad. Entre los delincuentes con los que se le ha asociado están los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple su cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

Fuente: Tribuna del Yaqui