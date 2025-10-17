FGJES confirma que choferes del autobús accidentado HUYERON DEL LUGAR; sube a 7 cifra de fallecidos

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que los dos choferes del autobús accidentado en el kilómetro 20, al sur de Hermosillo, huyeron del lugar tras los hechos. Además, se confirmó que la cifra de fallecidos subió a siete; hasta el momento se ha dicho que murieron dos niñas y tres mujeres. También, 24 personas salieron lesionadas.

De acuerdo con la FGJES, la primera hipótesis apunta a que el conductor se quedó dormido al volante y provocó que la unidad saliera de la carretera, ya que no se han encontrado huellas de frenado o derrape. Cabe señalar que el percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas de este viernes 17 de octubre 2025. El autobús tenía 31 pasajeros a bordo, venía de Culiacán, Sinaloa e iba rumbo a Nogales, Sonora.

Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, afirmó que los choferes, quienes huyeron, ya fueron identificados y que se está trabajando para su localización. El responsable de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda, señaló que el primer respondiente fue la Guardia Nacional en su labor de Federal de Caminos.

#Seguridad | Camionazo en Sonora: Confirman muerte de seis personas, entre ellas dos niñas y tres mujeres uD83DuDEA8https://t.co/hNdcsBlmaJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 17, 2025

El gobernador Alfonso Durazo expresó sus condolencias por los hechos. "Hoy por la mañana, fui informado sobre un lamentable accidente ocurrido en la carretera Guaymas–Hermosillo, en el que, desafortunadamente, seis personas perdieron la vida, entre ellas dos niñas y tres mujeres. Expreso mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor".

Por su parte, la empresa confirmó los hechos mediante un comunicado, afirmando que dará a conocer información sobre mediante sus canales oficiales. "Autotransportes Tufesa confirma que hoy, 17 de octubre de 2025, aproximadamente a las 5:30 a.m., ocurrió un accidente que involucró a una de nuestras unidades en las inmediaciones del kilómetro 20, al sur de Hermosillo, Sonora. Toda la información confirmada será comunicada únicamente a través de nuestros canales institucionales".

Atienden en varios hospitales a lesionados

Las autoridades dieron a conocer que aún no se ha confirmado la identidad de las siete personas fallecidas, ya que eso le corresponde a la FGJES. Ante el gran número de lesionados, se agregó que se activó la red hospitalaria estatal para garantizar atención inmediata a los afectados por el accidente vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui