FILTRAN VIDEO: Presunto chofer de autobús accidentado en carretera a Hermosillo es visto hablar por teléfono

Hermosillo, Sonora.- En redes sociales se ha filtrado el video del presunto chofer del autobús accidentado este viernes 17 de octubre de 2025 en el kilómetro 20 de la carretera Guaymas-Hermosillo en el que murieron siete personas, entre ellas dos niñas y tres mujeres. Cabe recordar que los hechos fueron confirmados por la propia empresa dueña de los camiones de pasajeros y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien señaló que los dos choferes huyeron del lugar.

En el corto videoclip se ve al presunto chofer hablar por teléfono mientras camina alrededor del autobús accidentado; el número de camión que se puede observar en la imagen es el mismo que corresponde a los datos que se han dado a conocer de la unidad accidentada. Esto habría pasado cuando aún no llegaban los cuerpos de emergencia para atender a las víctimas del tremendo accidente. Como se mencionó en una nota que TRIBUNA publicó con anterioridad, la FGJES señaló que los dos choferes de este autobús huyeron del lugar y ya son buscados por las autoridades. El accidente dejó un saldo de siete personas sin vida, además de 24 lesionados.

#Hermosillo 🤓 | Circula video de supuesto chofer de Tufesa tras el 4cc1d3nt3 en tramo Guaymas–Hermosillo 🚨🚔

La FGJES señaló que la primera hipótesis de lo sucedido es que el chofer se quedó dormido, lo que provocó que la unidad saliera de la carretera, esto porque no se han encontrado huellas de frenado o derrape.

Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, confirmó que los dos chóferes del autobús huyeron del lugar después de volcarse la unidad. "No se encontraron huellas de frenado o derrape; todo indica que el conductor perdió el control tras quedarse dormido. Los dos choferes ya están plenamente identificados y se trabaja en su localización", señaló. El camión, con número económico 535, había partido de Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora, transportando a 31 pasajeros y los dos operadores.

De momento se han identificado de manera extraoficial a dos de las víctimas, una de ellas directora de Recursos Humanos del Hospital General de Guaymas y el otro un joven estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) en Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui