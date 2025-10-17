Hermosillo: Luis Francisco arrestado por realizar detonaciones con escopeta

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 17 de octubre de 2025, alrededor de la 1:50 de la madrugada, elementos policiacos de la capital del estado detuvieron a un sujeto de 21 años de edad por realizar diversas detonaciones con arma de fuego. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió en la colonia El Coloso, justo a la altura de las calles Jorge Valencia y B, ubicada en Hermosillo, Sonora.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el joven fue identificado como Luis Francisco y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. En la escena, los agentes aseguraron una escopeta artesanal de calibre 12 mm, la cual será utilizada como evidencia en la investigación. En caso de que surjan más datos respecto a este tema, se darán a conocer a través de nuestro medio, TRIBUNA.

De hecho, la violencia en la ciudad continúa a la orden del día. Tan solo la tarde del pasado jueves, en la intersección del bulevar Solidaridad y la calle Abelardo B. Sobarzo, en la colonia Miguel Valencia, se reportó un ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada. Según medios locales, los agresores, a bordo de un Chevrolet Aveo blanco de modelo reciente, interceptaron a las víctimas frente a negocios locales y comenzaron los disparos. Lamentablemente, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

En el sitio quedó tendido el cadáver de uno de los atacados, mientras que el otro, aunque con vida, presentó una lesión en una de las piernas. Una vez que arribaron, paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al afectado y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a un hospital de la zona. También se presentaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como policías estatales y municipales.

Por su parte, el equipo de Servicios Periciales se encargó de levantar los indicios en la escena, para después ceder el paso al personal del Servicio Médico Forense (Semefo), que realizó el levantamiento del cuerpo de la víctima. Se recuerda a la población que, en caso de realizar una denuncia anónima, pueden llamar a la línea 089 o al número de emergencia 911, ambas disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui