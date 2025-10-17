Identifican a DOS VÍCTIMAS de camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después del camionazo que tuvo lugar este viernes 17 de octubre de 2025 en el kilómetro 20 de la carretera Guaymas-Hermosillo, ya se identificó a dos de las siete víctimas mortales. Cabe señalar que entre los fallecidos hay dos niñas y tres mujeres. Los hechos ya son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), ya que los choferes huyeron del lugar de los hechos.

Se identificó a la primera víctima como Fátima Cuevas, directora de Recursos Humanos del Hospital General de Guaymas. La Secretaría de Salud en Sonora confirmó el fallecimiento. "La Secretaría de Salud de Sonora se une al dolor por el fallecimiento de Fátima Cuevas Salazar (1983-2025). Recordaremos siempre su compromiso, alegría y liderazgo, que inspiraron a todos quienes compartieron con ella el camino laboral y humano. Ella fue una gran profesionista, íntegra y ejemplo de fortaleza".

La otra víctima identificada es un estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach). Se trata de Antonio, un joven conocido entre sus compañeros como 'Toño'; de acuerdo con la información extraoficial, Antonio era un estudiante destacado y un miembro activo del equipo de fútbol americano, Las Liebres.

Fatal accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), confirmó que los dos choferes del autobús huyeron del lugar tras los hechos. "La primera hipótesis de trabajo de la Fiscalía es que el conductor se quedó dormido, pierde el control y sale de la carretera. Ya se tienen las identidades de los conductores y se está trabajando en su localización", dijo Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de Fiscalía Sonora. El percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas de este viernes 17 de octubre 2025. El autobús tenía 31 pasajeros a bordo, venía de Culiacán, Sinaloa e iba rumbo a Nogales, Sonora.

Las otras 24 víctimas lesionadas son atendidas en diez hospitales diferentes de la entidad, ya que se activó la red hospitalaria estatal, esto para garantizar la atención inmediata a los afectados.

