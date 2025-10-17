Intentan ejecutar a un hombre en el norte de Hermosillo; recibe disparos en el rostro

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 17 de octubre de 2025, alrededor de las 07:30 horas, se recibió un reporte en una vivienda ubicada sobre las calles Chilpancingo y República de Honduras, en la colonia Álvaro Obregón, en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con medios locales, en el interior del domicilio fue localizado un hombre con heridas en la ceja y en la pierna derecha provocadas por arma de fuego.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se sabe que el sujeto responde al nombre de Edgar Gabriel, de 30 años, aunque en nuestro medio de comunicación estaremos al tanto de cualquier novedad. Por lo pronto, en redes sociales circula el rumor de que el implicado habría fallecido en la escena; sin embargo, es importante aclarar que este dato aún no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.

Al lugar arribaron agentes municipales y personal de la Guardia Nacional, quienes procedieron a revisar la zona en busca de los responsables. Asimismo, se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron de inmediato al afectado. Una vez que lograron estabilizarlo, y debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica especializada.

La violencia sigue en Hermosillo

En la capital del estado continúan los actos de violencia, pues ayer, aproximadamente a las 16:30 horas, se registró una agresión armada en la intersección del bulevar Solidaridad y la calle Abelardo B. Sobarzo, en la colonia Miguel Valencia, la cual dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada. Como te informamos en TRIBUNA, los responsables viajaban a bordo de un Chevrolet Aveo blanco y, tras disparar contra las víctimas, huyeron con rumbo desconocido.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui