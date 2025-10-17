Jóvenes músicos de Ciudad Obregón no desaparecieron: Afirman que fueron detenidos por pasar un semáforo en rojo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró que los cuatro jóvenes músicos originarios de Ciudad Obregón reportados como desaparecidos el pasado jueves 16 de octubre no fueron víctimas de ningún delito, sino que habían sido detenidos en Navojoa por "una falta administrativa", luego de pasar varios semáforos en rojo.

De acuerdo con la información oficial, los jóvenes Mario, de 20 años; Fernando, de 27; Pablo Eduardo, de 21, y Dan Misael, de 23, todos músicos de profesión, fueron localizados con vida tras haberse mantenido incomunicados con sus familiares por varias horas. La FGJES detalló que los jóvenes se encontraban conviviendo en una playa del municipio de Huatabampo y, al regresar a Ciudad Obregón, pasaron varios semáforos en rojo mientras transitaban por Navojoa, motivo por el cual fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal y trasladados a los separos por infringir el Bando de Policía.

Localizados cuatro jóvenes a salvo reportados como desaparecidos



-No fueron víctimas de ningún delito, habían estado conviviendo en una playa de Huatabampo y posteriormente, mientras transitaban por Navojoa, fueron detenidos por una falta administrativa



Navojoa, Sonora, 17 de… pic.twitter.com/li2qpTEa86 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 17, 2025

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizó a los jóvenes luego de realizar las diligencias de búsqueda correspondientes, confirmando que se encontraban retenidos en la comandancia de Policía de Navojoa y que no existía impedimento para su liberación.

Una vez asegurados, fueron trasladados a las instalaciones de la AMIC, donde se les realizaron exámenes médicos, se tomaron sus generales y se reencontraron con sus familiares. La FGJES recordó mediante un boletín que, aunque se brinda seguimiento a todas las denuncias por desaparición, es importante mantener comunicación constante con los familiares para evitar confusiones y un uso inadecuado de los servicios de búsqueda.

Cabe señalar que la alerta se generó luego de que, a través de redes sociales, se reportara la desaparición de tres de los jóvenes, quienes habían tenido una presentación musical en la comunidad de Agiabampo, Huatabampo. El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón fue el primero en informar que los músicos habían sido localizados con vida, horas antes del comunicado oficial. Con la aclaración de la FGJES, se descartó que hubieran sido víctimas de un delito, confirmándose que su ausencia se debió a una detención administrativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui