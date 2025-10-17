Le dispararon en la cabeza: Encuentran a hombre muerto en carretera Hermosillo - Guaymas

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora informó a la comunidad sobre el hallazgo de una persona sin vida durante las labores de búsqueda realizadas en la jornada de este viernes 17 de octubre. Este reporte se emite con el objetivo de proporcionar la información recabada para facilitar la identificación de la víctima. El hallazgo tuvo lugar en la entrada del rancho El Taren, justo junto a una valla perimetral.

El cuerpo fue localizado en una zona de fácil acceso desde la carretera Hermosillo - Guaymas, a la altura del kilómetro 220. Se trata de una persona de sexo masculino y de aspecto joven adulto. Al momento de ser encontrado, el cuerpo se hallaba boca abajo y se le observaron dos lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Con base en sus características, se presume que podría tratarse de un un centroamericano.

Asimismo se sabe que es de tez morena, cabello corto y de textura rizada (chino), con presencia de algunas canas visibles en la zona de las sienes. Vestía un pantalón de mezclilla de color negro y una camisa táctica de la marca Maja en color negro, la cual presenta impresiones de estilo militar. Llevaba un cinturón táctico de color verde y no portaba calzado. Tras el hallazgo, el colectivo notificó a las autoridades competentes.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y Servicios Periciales acudieron al sitio para asegurar la escena del crimen y comenzar con las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. Buscadoras por la Paz Sonora agradeció profundamente la colaboración de la ciudadanía, asegurando que es un paso fundamental para poder localizar a a personas desaparecida, como lo vienen haciendo desde hace años.

Agradecemos infinitamente a las personas qué nos llaman o mandan mensajes anónimo y qué confían totalmente en nosotras sigue haciéndolo, das paz a una o varias personas", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna