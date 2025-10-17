Le disparó su propia novia: Arrestan a Macrin, hombre acusado de feminicidio en Edomex

Tenancingo, Estado de México.- Un individuo identificado como Macrin 'N', fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. La decisión fue dictada por la autoridad judicial tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 7 de octubre en el municipio de Tenancingo.

Las indagatorias establecen que en un domicilio particular de la colonia Los Shiperez, el acusado presuntamente agredió con un arma de fuego a quien era su pareja sentimental, causándole graves lesiones. Posteriormente, se presume que el imputado, en complicidad con otro sujeto, trasladó a la víctima en un vehículo hasta el Hospital General de Tenancingo. En ese punto, la habrían dejado abandonada para después huir del lugar.

La mujer perdió la vida en la vía pública antes de que pudiera recibir atención medica por las heridas sufridas. A raíz de estos sucesos, la FGJEM inició las diligencias pertinentes para esclarecer el crimen. A través de labores de inteligencia y de campo, se logró identificar a Macrin 'N' como el probable autor material de la agresión. Con base en las pruebas recabadas, se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Una vez detenido, el individuo fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quedando a disposición de un juez de control. Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, imponiéndole prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijando un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora