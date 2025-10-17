Nogales: Alumno de 14 años provoca pánico tras amenazar a compañera con réplica de pistola

Nogales, Sonora.- El pasado jueves 16 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:55 horas, se reportó a las autoridades locales que un joven identificado como Austin M., de 14 años de edad, llevó a la Escuela Secundaria General Número 1 de Nogales una réplica de arma de fuego. En un inicio se temía por la seguridad de los demás estudiantes; afortunadamente, cuando llegaron a la institución, los agentes determinaron que el arma era falsa.

De acuerdo con información extraoficial, la primera en percatarse de la situación fue una docente del turno vespertino llamada Glenda, quien recibió una fotografía a través de WhatsApp. En la imagen aparecía un alumno de tercer grado, del grupo N, apuntando con una pistola a una compañera de aula. Por lo tanto, el personal se movilizó rápidamente para dar con el paradero del responsable.

El director de la secundaria, Luis Enrique Antillón, pidió la presencia de Austin y de su madre, Patricia Guzmán, de 30 años, en la dirección con el objetivo de revisar sus pertenencias. De inmediato, al abrir la mochila, apareció una réplica de arma corta tipo pistola, de color negro. Una vez corroborada la situación, se notificó al Agente del Ministerio Público en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, quien aseguró la pistola.

La réplica de arma de fuego fue asegurada

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, sobre el adolescente solo se tiene constancia de que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes. En cuanto a la sanción, aparentemente se le brindará apoyo con medidas disciplinarias y terapia psicológica, tanto para él como para los menores involucrados. Esta noticia levantó las alarmas entre los miembros de la comunidad, quienes exigen que en las escuelas se esté más al pendiente de los estudiantes.

Precisamente, en la capital de Sonora, el pasado 9 de septiembre se localizaron cuatro artefactos explosivos artesanales en el interior de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de Hermosillo. Además de suspender las clases, se movilizaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, aunque más tarde se confirmó que el objetivo era el taller mecánico ubicado junto al plantel.

Fuente: Tribuna del Yaqui