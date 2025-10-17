Por transportar cargamento de droga, chofer de tráiler pasará 8 años en cárcel de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora, informó este viernes sobre una sentencia de 8 años de prisión que fue dictada en contra de un individuo, identificado como Luis C., tras ser encontrado responsable de delitos contra la salud. La condena fue dictada mediante un procedimiento abreviado por el transporte de un cargamento de fentanilo y cocaína.

El caso se inició gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades federales. En respuesta, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), implementaron un operativo en las inmediaciones del kilómetro 93+100 de la Carretera Federal México 15, a la altura del municipio de Huatabampo, una ruta clave para el tránsito hacia la frontera norte del país.

Durante la acción, los agentes federales interceptaron un tráiler que, según las investigaciones, había partido de Culiacán, Sinaloa, con destino a la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Tras parar su marcha y realizar una inspección al interior del vehículo de carga, los elementos localizaron ocultos nueve paquetes que contenían un total de 9 kilos de fentanilo, así como otros 6 paquetes con 6 kilos de cocaína.

Luego del aseguramiento de los narcóticos y la detención del conductor, el Ministerio Público Federal (MPF) inició la carpeta de investigación correspondiente. Se recabaron y presentaron las pruebas periciales y documentales necesarias que demostraron de manera fehaciente la culpabilidad de Luis C. Gracias a la solidez de la evidencia, el caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, donde el juez le dictó la pena de 8 años de cárcel.

Además, el sentenciado deberá pagar una multa de 9 mil 051 pesos con veinte centavos. Por último, la FGR señaló que con esta resolución reafirma su compromiso en la investigación y persecución de delitos federales, destacando la importancia de la colaboración ciudadana para desarticular las redes de narcotráfico que operan en el país.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora