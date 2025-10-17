Procesan a sujeto que atacó a su expareja y lanzó granada contra policías en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Luis 'N', de 50 años de edad, por su presunta responsabilidad en una serie de delitos graves ocurridos en Hermosillo. La autoridad judicial también le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, debido a que representa un riesgo para las víctimas y la sociedad, reveló este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los cargos que enfrenta son por feminicidio en grado de tentativa agravada, abuso equiparada, privación ilegal de la libertad agravada, violencia familiar por condición de género y delitos contra funcionarios públicos agravada. Esta acumulación de imputaciones refleja la gravedad de los hechos que se le atribuyen. Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 10 de octubre en un domicilio de la colonia Olivares.

El imputado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, ingresó a la vivienda de su expareja. En el interior, la habría amenazado con una granada de mano para después agredirla físicamente, herirla con un cuchillo de cocina y cometer una agresión sexual. La Fiscalía de Sonora sostiene que la intención del agresor era matar a la víctima. Sin embargo, la mujer logró escapar del inmueble y solicitar auxilio a través del número de emergencias 911, lo que activó una respuesta policial.

Tras la huida de su expareja, Juan Luis 'N' tomó como rehén al padre de esta, un adulto mayor de 88 años, manteniéndolo privado de su libertad dentro del domicilio. A la llegada de los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), el sujeto los amenazó con detonar el artefacto explosivo. En un acto de confrontación directa, arrojó la granada hacia los oficiales, la cual afortunadamente falló y no estalló.

Ante esta situación, uno de los elementos de seguridad utilizó su arma de fuego para disparar y neutralizar la amenaza, hiriendo al agresor en una pierna. Esta maniobra posibilitó el sometimiento del individuo, su posterior detención y el rescate del rehén. Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó las evidencias recabadas, que incluían testimonios, informes periciales y el parte policial.

El juez consideró que existían elementos suficientes para acreditar la probable participación del imputado en los hechos descritos, procediendo con la vinculación a proceso. El caso entra ahora en la fase de investigación complementaria, un periodo en el que la Fiscalía fortalecerá la carpeta de investigación con más pruebas para sustentar la acusación y buscar una sentencia condenatoria ejemplar que corresponda a la severidad de los delitos cometidos.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora