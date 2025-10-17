Sicarios asesinan a balazos a dos policías de Culiacán; persecución deja cuatro detenidos

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este viernes 17 de octubre, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, fue escenario de un violento suceso que acabó con el fallecimiento de dos agentes de la Policía Municipal y la posterior detención de cuatro presuntos responsables, tras un operativo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad. De acuerdo con los informes inciales, los hechos ocurrieron en la colonia San Rafael, sobre las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar.

En este punto, los agentes Luis Alberto Morán Ramírez e Iris Irene Félix Acosta, adscritos a la Unidad de Vialidad y Tránsito, realizaban labores de patrullaje a bordo de su unidad oficial. Fue durante este recorrido de rutina cuando fueron interceptados y agredidos con armas de fuego por un grupo de individuos que se transportaban en otro vehículo, resultando en el deceso de ambos oficiales en el lugar. Inmediatamente después de la agresión, se activó un protocolo de seguridad que movilizó a diversas corporaciones.

Elementos del Grupo Interinstitucional, compuesto por fuerzas estatales y municipales, se desplazaron al lugar para contener la situación e iniciar la búsqueda de los atacantes. Los agresores emprendieron la huida, lo que desató una persecución por varias zonas de la ciudad. Durante su intento de escape, los sospechosos abandonaron la camioneta utilizada en el ataque inicial y, según reportes, despojaron a un civil de su vehículo para continuar su huida.

El operativo, que incluyó apoyo aéreo con el uso de un helicóptero, mantuvo la ubicación de los fugitivos hasta que finalmente fueron alcanzados. La persecución concluyó en una zona céntrica de Culiacán, donde las fuerzas de seguridad lograron interceptar el vehículo y proceder con la detención de los cuatro civiles. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que durante el arresto se aseguraron armas largas y el vehículo en el que se trasladaban.

DETIENEN A 4 INTEGRANTES DE "LOS RUSOSuD83CuDDF7uD83CuDDFA" RESPONSABLES DEL ATAQUE AGENTES DE TRANSITO.#UltimaHorauD83DuDEA8| Capturan a 4 responsables de la ejecución de dos tránsitos en #Culiacán; les aseguran armas largas, cargadores, chalecos y un carro. pic.twitter.com/BelMPEmXL6 — Sinaloa Sin Filtro (@SinaSinFiltro) October 17, 2025

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad competente que se encargará de integrar la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento de los dos miembros de su corporación.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de corporación. Su vocación de servicio, compromiso y valor permanecerán como ejemplo en nuestra institución", señaló la dependencia.

uD83DuDD34| Dos agentes de Tránsito, identificados como Iris y Alberto, fueron asesinados en un ataque armado en la colonia San Rafael, #Culiacán. Sus cuerpos quedaron dentro de la patrulla 708-A.



uD83DuDD17 https://t.co/gbYmbAnQwz#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/hSbqvzvDMF — Noroeste (@noroestemx) October 17, 2025

Fuente: Tribuna