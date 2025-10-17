Tenía solo 17 años: Sin piedad, sicarios matan a jovencito dentro de vivienda en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 17 de octubre, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del fraccionamiento Casa Real, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado dentro de una vivienda. Este hecho violento dejó una víctima mortal: un jovencito de solo 17 años de edad, originario de Nogales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron este jueves 16 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en una casa ubicada sobre la calle Castillo de Buckingham, en la zona norte del municipio de Cajeme. Versiones preliminares indican que varios sujetos armados, hasta ahora no identificados, ingresaron de manera violenta al domicilio y, sin mediar palabra alguna, dispararon directamente contra el joven.

La víctima fue identificada de forma inicial como Ángel N., quien habría llegado recientemente desde Nogales y estaba de vacaciones en Ciudad Obregón, con sus familiares. Tras la intensa balacera, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. En tanto, los gatilleros huyeron a una dirección desconocida.

Minutos más tarde, unidades de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional arribaron al lugar para asegurar el perímetro y desplegar un operativo para ubicar a los responsables de este homicidio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron al sitio; no obstante, al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas provocadas por los impactos de bala. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, tal como dicta el protocolo de las autoridades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo presente para comenzar con las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de indicios balísticos dentro y fuera del inmueble. Personal de Servicios Periciales comenzó la recolección de pruebas, mientras personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició con las investigaciones correspondientes para esclarecer el motivo del ataque.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este crimen, sin embargo la FGJES mantiene las indagatorias abiertas con el fin de esclarecer los hechos y determinar si el ataque podría estar vinculado con otras agresiones recientes registradas en Ciudad Obregón.

