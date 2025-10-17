Tragedia en Nogales: Hombre muere al ser atropellado mientras cruzaba la calle

Nogales, Sonora.- La mañana de este viernes 17 de septiembre de 2025 se registró un fuerte accidente en Nogales, sobre la carretera federal 15, a la altura del kilómetro 21. De acuerdo con información extraoficial, un hombre de aproximadamente 25 años fue atropellado por un vehículo particular, que al no percatarse de que la víctima intentaba cruzar la calle, lo embistió con tal fuerza que su cuerpo quedó a varios metros de distancia.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, aunque en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier nuevo dato. Por lo pronto, se confirmó que, una vez reportada la situación a las autoridades locales, acudieron al sitio elementos de seguridad y peritos para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo.

Cabe señalar que, precisamente el pasado 5 de septiembre, se registró un volcamiento de un tractocamión en el kilómetro 16 de la carretera Internacional Hermosillo-Nogales. En aquel incidente, se informó que el conductor perdió el control de la unidad, ocasionando el fallecimiento de una persona. Al lugar acudieron personal de Cruz Roja, Bomberos de Hermosillo, así como personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional.

Los accidentes siguen presentándose en Nogales

Los rescatistas revisaron al sujeto en el lugar, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. De hecho, una de las hipótesis es que las lluvias pudieron haber contribuido al accidente, ya que el pavimento estaba húmedo. Cada vez que se presentan tormentas en la zona se registran incidentes de este tipo, por lo que se hace un llamado a manejar con extrema precaución para salvaguardar la vida.

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), emite una serie de recomendaciones para prevenir percances viales:

Si tomas, no manejes. Evita conducir si estás cansado o con sueño. Respeta los límites de velocidad. Atiende todos los señalamientos de tránsito. Usa el cinturón de seguridad en todo momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui