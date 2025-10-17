Tragedia en Sonora: Reportan 6 muertos tras fatal accidente de autobús en Carretera Internacional

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este viernes, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la carretera Hermosillo–Guaymas, luego de que se reportara la volcadura de un autobús de pasajeros. El percance dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas y nueve lesionadas, según los primeros informes oficiales.

De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos ocurrieron este viernes 17 de octubre de 2025, poco antes de las 06:00 horas, tiempo local, en el kilómetro 20 de la Carretera Internacional 15, tramo Guaymas–Hermosillo. La unidad de una empresa particular se dirigía desde el estado de Sinaloa con destino a Nogales cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control y terminó volcada sobre los carriles de circulación.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes. Foto: Facebook

Se detalló que el autobús transportaba alrededor de 30 pasajeros de diferentes edades. Testigos informaron que el vehículo se desplazaba a velocidad moderada antes de salir de la cinta asfáltica y quedar atravesado en la carretera, donde provocó el cierre parcial de ambos sentidos y un fuerte congestionamiento vial en la zona.

Autoridades y equipos de rescate atienden la emergencia

Al lugar acudieron agentes de la Guardia Nacional División Caminos, personal de Protección Civil, paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Bomberos, quienes realizaron labores de rescate y brindaron atención médica a los heridos. Los lesionados, nueve hasta el momento, fueron trasladados a hospitales de Guaymas y Hermosillo, donde permanecen bajo observación médica.

#Seguridad | Combate al juego ilegal: Autoridades desmantelan cuatro casinos clandestinos en Nogales uD83CuDFB0uD83DuDEA8https://t.co/D52DyQlC0i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 17, 2025

Las autoridades estatales informaron que continúan las labores de identificación de las víctimas mortales (seis confirmadas) y señalaron que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente, sin descartar posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad. El caso será turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Derivado del accidente, el flujo vehicular en el kilómetro 20 del tramo Guaymas–Hermosillo se mantiene lento. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones de los oficiales presentes en la zona mientras continúan las maniobras de retiro del vehículo y limpieza del área.

Fuente: Tribuna del Yaqui