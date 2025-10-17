Violento atraco en Ciudad Obregón: Pareja de adultos mayores es despojada de su auto

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia sigue al alza en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las regiones más violentas de México. Ahora se reportó un atraco violento en el que las víctimas fueron adultos mayores. Los hechos ocurrieron ayer, jueves 16 de octubre de 2025, en inmediaciones del Boulevard Las Torres, a pocos metros del puente que conecta con la Carretera Internacional, donde los delincuentes interceptaron a las víctimas y las despojaron de su vehículo.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades locales, los agresores viajaban en un Tsuru blanco, aparentemente en malas condiciones, con el cual se aproximaron al automóvil de las víctimas, un Toyota Corolla. Tras cerrarle el paso, los presuntos delincuentes descendieron del vehículo y, armados, encañonaron a los adultos mayores, obligándolos a descender para posteriormente huir a toda velocidad a bordo del automóvil robado.

El Tsuru quedó abandonado en el lugar del ataque. Los afectados pidieron ayuda a automovilistas y dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes entrevistaron a las víctimas.

Las autoridades señalaron que si bien los adultos mayores resultaron ilesos físicamente tras el atraco, sufrieron una fuerte crisis nerviosa, por lo que fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los afectados señalaron que se dirigían hacia el fraccionamiento Villa Bonita al momento del incidente.

Los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda en colonias aledañas como Los Amaneceres, Beltrones y Pioneros, sin resultados positivos hasta el momento. El vehículo robado continúa sin ser localizado, y los agresores lograron escapar pese al cerco implementado por las autoridades.

Las fuerzas de seguridad acordonaron el área para recabar indicios, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una carpeta de investigación por robo con violencia y uso de arma de fuego. Se espera que las cámaras de vigilancia instaladas en la zona puedan aportar pistas sobre la ruta que tomaron los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui