Aparatoso choque en la Costa de Hermosillo provoca incendio y varios heridos

Hermosillo, Sonora.- La tarde del pasado viernes 17 de octubre de 2025 ocurrió un impactante accidente en la carretera 12 Sur, en la zona costera de Hermosillo, donde colisionaron un tráiler y una camioneta, provocando un fuerte incendio. De acuerdo con información extraoficial, el percance se registró a la altura del kilómetro 15, con dirección al poblado Miguel Alemán. Las investigaciones sobre las causas del siniestro todavía se encuentran en proceso.

Al lugar acudieron rápidamente elementos del Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia de Miguel Alemán, quienes lograron sofocar las llamas y procedieron a atender a los heridos. No se reportaron víctimas mortales, aunque los involucrados tuvieron que ser trasladados al hospital del IMSS en el mencionado poblado para recibir atención médica. Nuestro medio de comunicación permanecerá atento a cualquier avance sobre este hecho.

Cabe señalar que los accidentes en la capital del estado se han vuelto frecuentes, pues apenas la madrugada de ayer ocurrió otro trágico siniestro que causó gran conmoción entre los habitantes. Se trató de un camión con 31 personas a bordo, el cual había salido de Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la principal hipótesis señala que el conductor perdió el control del vehículo al quedarse dormido.

No se reportan víctimas mortales

En cuanto al número de víctimas, se confirmó que siete personas perdieron la vida, entre ellas dos niñas y tres mujeres, mientras que 24 resultaron lesionadas y se encuentran luchando por su recuperación. Precisamente, Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó que ambos conductores huyeron del lugar y actualmente son buscados por las autoridades locales.

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mantiene una serie de recomendaciones para prevenir accidentes. Entre las más importantes destacan: si tomas, no manejes; evita conducir si estás cansado o con sueño; respeta los límites de velocidad; atiende los señalamientos de tránsito y, sobre todo, no olvides siempre usar el cinturón de seguridad.

