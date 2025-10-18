Capturan a Abraham en Hermosillo luego de que su pareja pidiera ayuda mientras dormía

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 17 de octubre de 2025 fue detenido un sujeto identificado como Abraham, por presunta violencia familiar y privación de la libertad en contra de su pareja, cuya identidad se desconoce por completo, aunque se sabe que tiene 43 años de edad. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en el Callejón B y la carretera 26, en la colonia Las Minitas.

Al parecer, la mujer había estado encerrada desde el pasado 15 de octubre en el domicilio del sujeto, de 42 años. De hecho, al llegar los elementos de la Policía Municipal, la víctima relató que no solo la mantuvo secuestrada, sino que también la golpeaba regularmente. En el momento de la captura, presentaba heridas en el rostro y, según su propio testimonio, también en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades fueron notificadas del hecho por la propia mujer, quien aprovechó que su agresor dormía para quitarle el celular y llamar a la policía. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el proceso legal que enfrenta Abraham, quien permanece a disposición de la ley. No obstante, en nuestro medio de comunicación estaremos al tanto de cualquier avance sobre el caso.

La mujer se encuentra a salvo

Cabe destacar que el Código Penal del Estado de Sonora, en su Artículo 234 A, establece que a cualquier individuo que cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impondrán de seis meses a seis años de prisión, así como la suspensión del derecho de alimentos. "En todo caso, el victimario deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado como medida para buscar su rehabilitación", indica un fragmento.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui