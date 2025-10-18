Conductora da reversa y arrolla a adulto mayor en Ciudad Obregón; terminó en el hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 18 de octubre de 2025 se registró un accidente en el sector Centro de Ciudad Obregón, Sonora, cuando una conductora arrolló a un hombre de la tercera edad al momento de salir de reversa del estacionamiento de una tienda de conveniencia. Derivado del incidente, el sujeto resultó lesionado y se dio aviso a elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron en un establecimiento que se ubica en la esquina de las calles 6 de Abril y California. Presuntamente, la responsable no se percató de la presencia del peatón, quien caminaba detrás del vehículo justo cuando ella maniobraba para salir. El atropellamiento le provocó varias lesiones al afectado, cuya identidad se desconoce hasta el momento, por lo que requirió atención médica inmediata.

El suceso generó momentos de tensión entre los testigos, es por ello que se solicitó la intervención por parte de la Cruz Roja Mexicana. Una vez en el lugar, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios al adulto mayor, de quien se dijo se encuentra entre los 60 y 70 años de edad. Luego de que lograron estabilizar, el personal médico trasladó al individuo a un hospital cercano de la localidad para una valoración más completa.

El adulto mayor tuvo que ser trasladado a un centro médico de la localidad.

También se dijo que familiares de la víctima acudieron al sitio del accidente. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal delimitaron el perímetro y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Por el momento, no se ha informado si la conductora enfrentará sanciones legales, aunque las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas con alta afluencia peatonal.

Cabe mencionar que, hace apenas unos meses, Luis Chávez Chávez, comandante de Tránsito Municipal de Cajeme, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

Fuente: Tribuna del Yaqui