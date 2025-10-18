Desaparece joven en Ciudad Obregón; reportan que se lo llevaron y no se sabe nada de él

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el transcurso del viernes 17 de octubre de 2025 se reportó en redes sociales la desaparición de Francisco Javier Portillo López, en un caso registrado por el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A. C. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas Sonora se han pronunciado al respecto de este lamentable hecho.

De acuerdo con la información que ha comenzado a circular en plataformas digitales, Francisco Javier se encuentra desaparecido desde el jueves 16 de octubre en Ciudad Obregón, Sonora, por lo que sus familiares, así como el colectivo de búsqueda, solicitan ayuda de la ciudadanía para proporcionar cualquier dato, por más pequeño que parezca, que ayude a concretar su pronta localización. No se han compartido los datos generales del individuo.

Ayer (jueves 16 de octubre) se lo llevaron. Es mi hermano, es mi vida. Les pido que lo regresen con bien, por favor. Con el corazón se los pido, cualquier información, se los agradecería mucho. No queremos echar culpas ni buscar culpables, sólo que lo regresen con bien", este fue el presunto testimonio de un familiar de Francisco, el cual comenzó a difundirse en la red social Facebook.

Reporte anónimo que comenzó a circular en redes sociales.

La familia de Francisco Javier y el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A. C. exhortan a la comunidad a comunicarse al número (644) 127 7784 o, bien, realizar un reporte anónimo a las redes del grupo de búsqueda, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero. Un mensaje, una llamada o una simple compartida puede ser la clave para que el joven pueda regresar con bien a su casa.

Localizan a músicos originarios de Ciudad Obregón

Hace apenas unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la localización con vida de cuatro músicos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de octubre, esto luego de perder comunicación con sus respectivas familias. Los jóvenes originarios de Ciudad Obregón fueron identificados como Mario 'N', de 20 años de edad; Fernando 'N', de 27 años; Pablo Eduardo 'N', de 21 años, y Dan Misael 'N', de 23 años.

Localizados cuatro jóvenes a salvo reportados como desaparecidos



-No fueron víctimas de ningún delito, habían estado conviviendo en una playa de Huatabampo y posteriormente, mientras transitaban por Navojoa, fueron detenidos por una falta administrativa



Navojoa, Sonora, 17 de… pic.twitter.com/li2qpTEa86 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui