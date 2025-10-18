Detienen a Christian por amenazar de muerte a su pareja e hija menor de edad en Nogales

Nogales, Sonora.- La oportuna intervención por parte de elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, impidió que una tragedia cuando detuvo a un hombre que realizó daños materiales en una vivienda, en donde también amenazó con matar a su pareja sentimental y a su hija menor de edad. Derivado de todo lo acontecido, el individuo, identificado como Christian W. 'N', de 44 años, fue remitido ante la autoridad competente.

Según el informe policial presentado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 07:27 horas del pasado jueves 16 de octubre de 2025, cuando agentes preventivos se trasladaron a la colonia Nuevo Nogales, en donde se reportó un caso de violencia familiar. A su llegada, los uniformados confirmaron la presencia del sospechoso que mostraba un comportamiento violento fuera de un domicilio.

Los agentes señalaron que el sujeto realizó amenazas de muerte en contra de unas féminas que se encontraban al interior de la residencia, al mismo tiempo que golpeaba la puerta principal que presentaba un cristal roto. Los oficiales intervinieron para efectuar el arresto del presunto violentador y fue en ese momento que una de las víctimas, cuya identidad se desconoce por motivos de seguridad, indicó que se trataba de su pareja.

El detenido fue identificado como Christian W. 'N'.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, cuando regresó de trabajar y entró a la vivienda observó que Christian W. 'N' estaba en la sala ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que decidió ir a descansar a su habitación. Sin embargo, minutos más tarde, el detenido irrumpió en la recámara y se comportó de manera violenta en contra de la fémina, quien no tuvo otra opción que empujar hasta el exterior de la propiedad y así ponerse a salvo.

Una vez fuera de la casa, el sospechoso comenzó a gritar amenazas de muerte en su contra y de su hija, quebrando el cristal de la puerta principal, alertando a los vecinos que dieron aviso a las fuerzas del orden. Finalmente, el sujeto fue trasladado a las instalaciones del Centro de Atención Temprana, quedando a disposición de la autoridad correspondiente que se encargará de definir su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui