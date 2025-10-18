Detienen a presunto narcomenudista y decomisan narcóticos durante cateo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante un operativo conjunto entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno, un hombre identificado como Luis Alberto 'N', de 73 años de edad, fue capturado durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Centro, en el municipio de Hermosillo. La intervención forma parte de las acciones coordinadas para combatir el narcomenudeo en la capital sonorense, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

A través de un boletín informativo difundido en redes sociales, la Fiscalía de Sonora detalló que, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal de Hermosillo, se concretó la detención y el aseguramiento de diversos indicios relacionados con delitos contra la salud. El sospechoso, así como el material asegurado, fue presentado ante la autoridad competente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene su compromiso de reforzar las acciones conjuntas con instituciones de los tres órdenes de Gobierno para el combate al narcomenudeo y la desarticulación de puntos de distribución de drogas en la entidad, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos", se puede leer en el escrito compartido este sábado 18 de octubre de 2025.

De acuerdo con el resultado de las investigaciones, los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, en donde personal de la AMIC, en coordinación con Sedena y policías municipales, efectuaron la aprehensión del individuo, además del decomiso de doce envoltorios con una sustancia similar al 'crystal' y nueve más con hierba verde con las características de la marihuana.

Finalmente, la dependencia estatal informó que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público a espera de definir su situación jurídica con base en las indagatorias complementarias del caso, mientras que la droga quedó como evidencia dentro de la investigación que encabeza el Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

