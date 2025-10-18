Dictan prisión preventiva a Héctor 'N', de 18 años, por homicidio del abogado David Cohen

Ciudad de México.- Este pasado viernes 17 de octubre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de Héctor 'N' por su presunta participación en el homicidio calificado del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial. Ante el juez, el joven de 18 años aceptó su responsabilidad en este crimen y ofreció disculpas. Las autoridades capitalinas fijaron un plazo de tres meses para que concluya la investigación complementaria, por lo que se le dictó prisión preventiva, periodo durante el cual permanecerá interno en el Reclusorio Oriente.

Es importante destacar que la víctima, de 48 años, caminaba fuera de las instalaciones cuando repentinamente apareció Héctor, quien sacó un arma y le disparó en múltiples ocasiones. Como te informamos en TRIBUNA, en ese momento pasaba por la zona un agente de la Policía de Investigación (PDI), quien intervino de inmediato, provocando que el presunto agresor resultara herido y fuera trasladado bajo resguardo policial a un hospital.

En cuanto a David, también fue llevado a un nosocomio de la Ciudad de México, pero lamentablemente perdió la vida el martes 14 de octubre de 2025. Las autoridades capitalinas continúan con las indagatorias para que los responsables rindan cuentas por la muerte del abogado. Asimismo, nuestro medio como siempre seguirá informando sobre cualquier avance relacionado con este caso.

David Cohen

De acuerdo con El Universal, a la salida de los juzgados Luis Alberto Hernández Ramírez, defensor de Héctor, ofreció un par de declaraciones en las que explicó su versión de los hechos. Aclaró que su cliente fue engañado, que aunque portaba el arma no realizó los disparos, y que aparentemente aceptó involucrarse en este asunto por necesidad económica, siendo gradualmente involucrado a cambio de dinero.

Finalmente, Hernández Ramírez señaló que fue la madre de Héctor quien le pidió que aconsejara a su hijo aceptar la responsabilidad. Ante todo, el abogado resaltó que el adolescente está arrepentido. Por otra parte, salió a la luz un video de las cámaras de seguridad, en el que se observa a un hombre con casco de motociclista huyendo tras los disparos; se presume que podría tratarse del segundo implicado, Donovan 'N'.

Fuente: Tribuna del Yaqui