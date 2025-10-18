Ejecutan a un joven en colonia Valle Verde de Ciudad Obregón; agresores lo persiguieron

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 18 de octubre de 2025 se activó el Código Rojo por el reporte de detonaciones de arma de fuego en Ciudad Obregón, Sonora. De forma preliminar se informó que se registró un ataque armado en la colonia Valle Verde, ubicada al sur de la localidad, en donde sujetos armados ejecutaron a balazos a un joven, lo cual generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron poco antes 18:00 horas de este sábado en la calle Cuarzo, entre Zafiro y Turquesa, cuando presuntamente un comando armado persiguió al hoy occiso, identificado extraoficialmente como Ángel Gabriel 'N', de 22 años de edad, hasta que le dieron alcance y lo privaron de la vida con proyectiles de arma de fuego. Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades competentes sobre el violento hecho.

Elementos del Ejército Mexicano, Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública se dieron cita en el lugar de los hechos. Después de confirmar la agresión armada, los uniformados solicitaron la intervención de la Cruz Roja Mexicana. A su llegada, los paramédicos valoraron a la víctima y constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que efectivos de las corporaciones policíacas acordonaron el área y resguardaron el perímetro.

Posteriormente, los oficiales notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por lo que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de realizar las diligencias correspondientes y de las averiguaciones previas del caso. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y será resguardado hasta que sus familiares lo identifiquen y reclamen oficialmente.

Extraoficialmente se dijo que, derivado de este homicidio, ya suman 19 personas asesinadas en lo que va del presente mes de octubre. Apenas el pasado miércoles 15 de octubre se reportó un ataque a balazos que dejó sin vida a un hombre en la colonia Esperanza Tiznado. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Independencia y Codorniz, en donde los agresores ultimaron a Jesús Armando S. S., de 43 años y originario de Huatabampo.

Fuente: Tribuna del Yaqui