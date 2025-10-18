Exjugador de Tigres pasa de las canchas a la cárcel tras presunto doble homicidio

Culiacán, Sinaloa.- El pasado viernes 17 de octubre de 2025 fueron detenidos cuatro individuos vinculados con el asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal. Los presuntos responsables fueron identificados como Pilar Guadalupe, Alejandro, Carlos Abraham, de 15 años, y Edgar Zamudio Rosales, de 23 años; este último, precisamente, es un exjugador del Club Tigres, y en TRIBUNA te contaremos un poco de su historia.

Antes que nada, los delincuentes fueron capturados tras una intensa persecución sobre el bulevar Leyva Solano, casi esquina con la avenida Álvaro Obregón, frente al Parque Revolución. En el lugar, además de la detención de los sospechosos, los elementos policiacos aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.

En cuanto a las víctimas fatales, se sabe que fueron encontradas sin vida dentro de una patrulla en las calles del sector San Rafael. Aparentemente, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando fueron atacados a balazos. Aunque todavía no se ha hecho justicia, la Fiscalía estatal ya inició las investigaciones correspondientes para determinar el grado de participación que tuvieron los detenidos en el crimen.

Fueron cuatro los detenidos

Edgar Zamudio Rosales

De acuerdo con información de Infobae, Edgar Zamudio Rosales formó parte del equipo de fuerzas básicas del Club Tigres entre 2017 y 2019, donde se desempeñó como mediocampista. Incluso llegó a destacar en las categorías inferiores del conjunto universitario. Uno de sus momentos más recordados fue su participación en el Clásico Regio Sub-17 de 2019, en el que anotó un gol memorable ante Monterrey.

Sin embargo, sus logros deportivos se detuvieron ahí, pues más tarde no volvió a figurar en el ámbito futbolístico, hasta ahora, cuando lamentablemente podría terminar tras las rejas. Es importante destacar que, hasta el momento, el club no se ha pronunciado sobre este caso, pero en cuanto lo haga, te lo daremos a conocer en nuestro medio. Los fanáticos del futbolista, quien alguna vez fue considerado una promesa del deporte, se encuentran consternados por su presunta implicación en este trágico suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui