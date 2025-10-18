Filtran imágenes exclusivas de 'El Guano', hermano mayor de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Culiacán, Sinaloa.- Aureliano Guzmán Loera, mejor conocido como 'El Guano', es uno de los personajes más enigmáticos y violentos al interior del Cártel de Sinaloa. Es el hermano mayor de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera y, durante décadas, ha logrado mantener un perfil bajo, pero en los últimos años su nombre ha cobrado fuerza debido a la guerra interna que enfrenta la organización delictiva. Según autoridades mexicanas, el líder criminal centra su operación en la zona serrana de Sinaloa, en donde controla rutas de trasiego de drogas y otras actividades ilícitas.

A diferencia de sus sobrinos, quienes lideraban la facción de Los Chapitos, 'El Guano' se caracteriza por una operación más tradicional y discreta. De acuerdo con reportes de inteligencia, el hermano de 'El Chapo' basa la lealtad en gran medida sobre la percepción que existe en comunidades rurales en torno a su figura como "jefe de la sierra". Su red de sicarios operan en Badiraguato, Guadalupe y Calvo, así como en zonas montañosas que conectan con Chihuahua y Durango.

Se dice que su relación con 'El Chapo' Guzmán siempre fue cercana, aunque marcada por la diferencia en estilos de mando. Mientras 'El Chapo' se convirtió en una figura mediática y expansiva, 'El Guano' optó por permanecer en la sombra, con lo que logró fortalecer su control local. Luego de la captura y extradición de su hermano, Aureliano ha intentado fortalecer su poderío al interior del cártel, lo que ha generado fricciones con sus sobrinos.

Las actividades ilícitas de 'El Guano' abarcan desde el tráfico de drogas sintéticas y marihuana hasta la extorsión y el cobro de piso en regiones rurales. Autoridades mexicanas y estadounidenses lo señalan como uno de los principales generadores de violencia en la sierra. Su lucha por el control territorial ha desatado una ola de desplazamientos y temor entre pobladores, dejando claro que su influencia criminal sigue muy presente en el corazón de Sinaloa.

Filtran fotos exclusivas

Hace unos días comenzaron a circular presuntas imágenes exclusivas de Aureliano Guzmán Loera. Diferentes cuentas en la red social X difundieron estas fotos en las que se puede apreciar el estado actual de 'El Guano', aunque se desconoce la veracidad de las mismas ya que ninguna autoridad ha confirmado o desmentido si son reales. Cabe mencionar que hace unos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para cualquiera que proporcione datos que lleven a su detención.

Fotografías exclusivas de Aureliano Guzman "el guano" hermano de el chapo guzman pic.twitter.com/ES0cpgEali — el blog de los guachos (@blogdelosguachs) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui