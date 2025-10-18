Hombre resulta prensado tras volcar en canal pluvial de Hermosillo; conducía a exceso de velocidad

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 18 de octubre de nueva cuenta se registró una gran movilización policíaca en Hermosillo, debido a que tuvo lugar un nuevo accidente automovilístico, que dejó al menos una persona lesionada. Los hechos tuvieron lugar al poniente de la capital de Sonora, donde un conductor terminó volcando en un canal pluvial por presuntamente, conducir a exceso de velocidad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7:00 horas de este sábado, cuando el conductor circulaba sobre el bulevar Carlos Quintero Arce entre Francisco Serna y Luis Donaldo Colosio, justo frente a Villa Toscana, acabó volcado en el canal pluvial central. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer del vehículo siniestrado perdió el control de la unidad y se volcó al canal, acabando llantas arriba.

El lesionado primero chocó contra la guarnición y luego cayó al interior del canal de desagüe. Testigos que se encontraban en la zona afirmaron que el sujeto conducía a exceso de velocidad de norte a sur por el mencionado bulevar. Personal de Bomberos de Hermosillo acudieron al sitio y se encargaron de rescatar al lesionado, quien presuntamente fue hallado prensado al interior de la unidad. En tanto que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar del accidente y luego lo llevaron a recibir atención médica.

Los primeros reportes señalan que el lesionado presentaba dolores en la espalda y cuello. Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad del sujeto involucrado en el percance y tan solo ha trascendido que tiene 35 años de edad. En tanto que la unidad siniestrada es una camioneta de la marca Chevrolet HHR, color gris oscuro. Personal de Tránsito Municipal se hizo cargo de comenzar con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Cabe resaltar que apenas la mañana de ayer viernes 17 de octubre se registró un terrible accidente de autobús en la carretera Guaymas-Hermosillo, el cual ha dejado al menos siete víctimas mortales. El camión, de la línea Tufesa, transportaba 31 pasajeros y terminó volcado sobre la rúa, presuntamente porque el chofer se quedó dormido. Tanto el responsable como el conductor acompañante huyeron de la escena y hasta el momento no han sido detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui