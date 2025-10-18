Irving Yahir 'N' asesinó a otro hombre en la Santa Fe de Ciudad Obregón; pasará 25 años preso

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 18 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre un nuevo fallo condenatorio en contra de Irving Yahir 'N', quien fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de José Ángel 'N', en hechos que tuvieron lugar el pasado año 2024.

De acuerdo con el boletín informativo emitido por la mencionada dependencia, Irving Yahir 'N' atacó a la víctima el día 7 de agosto de 2024, poco después de las 00:00 horas, en la calle Altadena esquina con Calle Del Toro, de la colonia Santa Fe, ubicada al oriente de Ciudad Obregón. En aquella fecha, el ahora sentenciado se introdujo al patio de la vivienda y tomó por sorpresa a la víctima, lesionándolo con un arma de fuego.

Las lesiones provocadas por las balas dañaron el hígado de la víctima, causándole una hemorragia masiva que terminó arrebatándole la vida poco después de que ocurriera el ataque. "Tras acreditar la responsabilidad por estos hechos con un caudal probatorio sólido, el Ministerio Público logró que se dictara el fallo de condena y se impusiera la pena como en derecho procede, quedando el sentenciado en un Centro de Reinserción Social", señala el comunicado de la FGJE Sonora.

Con este fallo condenatorio, la FGJES reitera su compromiso con la persecución de los delitos de alto impacto y con la garantía de justicia para las víctimas y sus familias en el sur de Sonora", añadieron las autoridades.

En hechos similares que también ocurrieron en Ciudad Obregón, en días pasados la Fiscalía de Sonora confirmó la detención de cuatro sujetos que podrían estar relacionados a los siete asesinatos registrados en la cabecera municipal de Cajeme el pasado miércoles. Entre los presuntos detenidos se encuentra un menor de 17 años, quien al igual que los otros tres presuntos, fue capturado tras una persecución.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Emiliano 'N', de 18 años de edad; Osmar Gael 'N', de 17 años; Jesús Raymundo 'N', de 22 años; y Edel 'N', de 28 años. Además del arresto de los cuatro presuntos sicarios, las autoridades también lograron asegurar diversas armas de fuego y un sedán de la marca Ford, color gris modelo 2013.

Fuente: Tribuna del Yaqui