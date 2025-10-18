Lo vinculan por abusar sexualmente de su hijastra en varias ocasiones al norte de Sonora

Cananea, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que, durante una audiencia de formulación de imputación, obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Luis Fernando 'N', de 45 años, por su probable responsabilidad del delito de abuso sexual agravado en agravio de una menor de 12 años de edad, en un caso registrado en el municipio de Cananea.

De acuerdo con el informe presentado este sábado 18 de octubre de 2025, los hechos por los que se imputa al sospechoso se registraron en un domicilio que se ubica en la colonia Leyes de Reforma Uno, situada en el mencionado municipio. Según los resultados de la investigación correspondiente, el señalado, aprovechando su posición como padrastro de la víctima, abusó sexualmente de ella en diferentes ocasiones.

La dependencia estatal explicó que el primer periodo de agresión inició en el mes de agosto del año 2024, cuando el acusado, valiéndose de la confianza que se le brindaba, entró a la habitación de la menor y realizó tocamientos lascivos en su contra. Mientras que el segundo suceso se suscitó el pasado 30 de septiembre del año 2025, alrededor de las 07:50 horas, cuando el sujeto se valió de su posición para cometer nuevos actos libidinosos sobre su hijastra.

Tras la correspondiente denuncia se iniciaron las acciones legales correspondientes para que el señalado fuera capturado, se ejecutó orden de aprehensión en su contra y se llevaron a cabo las audiencias donde se le vinculó a proceso y se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar, a la espera de las subsecuentes etapas procesales, donde se buscará una sentencia condenatoria con una pena ejemplar", se puede leer en el escrito.

En otro caso atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, un Abraham Gerardo 'N', de 34 años, fue arrestado y vinculado a proceso por su probable participación en el delito de tentativa de violación agravada en perjuicio de una menor de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Ímuris. El caso tuvo lugar en un domicilio de la zona centro, cuando el individuo actos sexuales contra una integrante de su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui