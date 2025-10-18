Por no ceder el paso: La arrestan por arrollar y dejar lesionada a adulta mayor en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el pasado jueves 16 de octubre de 2025, elementos de Tránsito Municipal efectuaron la detención de la conductora de un automóvil de la marca Toyota Camry, modelo 1998 y color gris, quien presuntamente provocó el atropellamiento de una adulta mayor en el municipio de Nogales, Sonora. En primera instancia se indicó que la automovilista no cedió el paso a la peatón en un área para cruzar la calle.

De acuerdo con el informe oficial presentado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el caso ocurrió aproximadamente a las 07:40 horas del jueves, cuando agentes municipales se movilizaron al boulevard Lomas del Sol y Loma de las Flores, en la colonia Lomas de Sol, en donde se reportó un accidente de tránsito tipo atropellamiento. La presunta responsable fue identificada por las autoridades como Elva A. 'N'.

Durante su arribo, los uniformados encontraron el vehículo anteriormente descrito y a la víctima que estaba tendida en el pavimento, quien dijo llamarse Martha E. de 64 años de edad. Al entrevistarse con los oficiales, la afectada manifestó que al ir cruzando la calle, la tripulante del sedán no le cedió el paso y se ocasionó el percance vial. Derivado del incidente, la perjudicada requirió atención médica inmediata en el lugar.

Trascendió que el vehículo impactó con su parte frontal a la mujer lesionada y provocó su caída a la superficie de rodamiento, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio y le brindaron los primeros auxilios. Luego de ser estabilizada, la víctima fue trasladada a bordo de una ambulancia hacia el Hospital IMSS Clínica No 5, en donde se dijo que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida.

El caso se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó que Elva A. 'N' fuera puesta a disposición de la autoridad competente para definir su situación sentimental. En tanto, el automóvil fue remolcado a los patios del corralón del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) mientras se desarrollaron las indagatorias complementarias del suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui