Registran incendio de materiales peligrosos al interior de parque industrial en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Aproximadamente a las 12:00 horas (tiempo local) de este sábado 18 de octubre de 2025, un incendio de materiales peligrosos se registró al interior de un conocido parque industrial de Hermosillo, Sonora. El siniestro provocó que el personal del lugar tuviera que ser evacuado y afortunadamente no se reportaron víctimas, en gran medida por la oportuna intervención por parte de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información de medios locales, los hechos ocurrieron en un complejo industrial que se sitúa ubicado sobre la carretera 26 y Quiroga. En imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se puede apreciar que una enorme nube de humo negro se desprendió de las instalaciones, por lo que Bombero de Hermosillo se movilizaron hacia la ubicación para controlar el siniestro, mientras que los empleados fueron evacuados.

Con ayudas de tanques de nitrógeno, los socorristas ingresaron para evitar que la propagación de las llamas y que se suscitara una explosión en el sitio. Las acciones en la zona se complicaron debido a que el fuego hizo contacto con la caja de un tráiler, por lo que se tuvo que recurrir al uso de otra unidad y tres cisternas de agua más, las cuales llegaron provenientes de las estaciones de bomberos más cercanas al sector.

Después de casi más de una hora de trabajo, los bomberos consiguieron extinguir el incendio por completo. No se registraron personas lesionadas o víctimas mortales, pero aún no se ha especificado las causas que provocaron el incidente. Es por ello que, en las próximas horas o días, se espera un informe detallado por parte de las autoridades correspondientes sobre este percance ocurrido en este parque industrial.

Cabe mencionar que, apenas el pasado martes 7 de octubre, un voraz incendio tuvo lugar en el bulevar Clouthier y Labradores, al sur de la ciudad de Hermosillo. El fuego dejó un daño total en una llantera del sector, además se dijo que una taquería en la que se originó el fuego resultó con daño parcial. En aquella ocasión, autoridades informaron que dos personas resultaron con quemaduras y requirieron ser trasladados a un hospital de la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui