A un día de una riña, reportan muerte de reo en centro penitenciario de Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Por razones aún desconocidas, un reo perdió la vida en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán, durante la tarde de este sábado 18 de octubre del 2025. Los primeros reportes indican que el interno, cuya identidad por el momento se desconoce, fue llevado al área de urgencias del penal; sin embargo, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales, aparentemente debido a un infarto.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los especialistas, a través de una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1, alertaron a las autoridades sobre el fallecimiento del individuo que se registró aproximadamente a las 18:00 horas de este sábado. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con la carpeta de investigación.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre este hecho para determinar las causas del deceso de esta persona", detalló el medio anterior citado con respecto a la información preliminar del hecho.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Seguridad Pública Sinaloa informa de un reo sin vida en el Penal de Aguaruto en #Culiacán el cual fue localizado inconsciente por sus compañeros. Dictamen preliminar señala que pudo ser un infarto, pero la FGE investigará con precisión la causa del deceso. pic.twitter.com/OmebQVwRKk — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 19, 2025

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la necropsia de ley para determinar las causas del deceso y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea reclamado. Una vez que sea identificado oficialmente, el cadáver podrá ser entregado a sus familiares para que se puedan realizar los servicios funerarios pertinentes.

Riñas en penal de Aguaruto

Cabe mencionar que el Centro Penitenciario de Aguaruto ha sido escenario de enfrentamientos violentos anteriormente. El episodio más reciente se registró el viernes 17 de octubre, el cual, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), un convicto murió y tres más resultaron heridos. Durante los hechos fueron aseguradas tres armas largas y dos armas cortas, además de un artefacto explosivo que tuvo que ser destruido en el sitio.

En un cateo efectuado este mismo sábado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado decomisó doce celulares de distintas marcas, un módem y cuatro puntas, indicios que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Seguridad Pública Sinaloa informa de un reo sin vida en el Penal de Aguaruto en #Culiacán el cual fue localizado inconsciente por sus compañeros. Dictamen preliminar señala que pudo ser un infarto, pero la FGE investigará con precisión la causa del deceso. pic.twitter.com/OmebQVwRKk — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui