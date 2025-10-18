Un herido tras explosión por acumulación de gas en fraccionamiento Compostela de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 18 de octubre de nueva cuenta se tuvo que activar una fuerte movilización policíaca en Ciudad Obregón y no por un ataque armado, sino porque se registró un accidente doméstico donde al menos una persona resultó lesionada. Los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Compostela, ubicado al poniente de la ciudad, donde se registró una explosión por acumulación de gas.

De acuerdo con las primeras versiones sobre este acontecimiento, fue alrededor de las 7:15 horas cuando las autoridades recibieron el llamado de emergencia que les alertaba sobre una explosión en un domicilio del mencionado asentamiento. A la brevedad, se movilizó hasta el sitio personal de la Policía Municipal de Cajeme, así como integrantes del heroico Cuerpo de Bomberos.

Presuntamente, el incidente fue provocado por acumulación de gas, probablemente a causa de una falla en la estufa o en la instalación de la misma. Trascendió que desafortunadamente, una persona resultó lesionada con quemaduras en el brazo, pero se desconocen detalles sobre su estado, además de que tampoco se ha revelado su identidad.

Explosión por acumulación de gas en el fraccionamiento Compostela

En el lugar se hicieron presentes dos elementos de bomberos en la unidad E-5, los cuales se encargaron de atender la emergencia y asegurar la zona. A través de las imágenes que circulan en las redes sociales, se puede ver que la explosión ocurrió específicamente en la cocina, pero provocó daños en todo el domicilio. Además del incendio en este sitio, las ventanas de toda la casa terminaron destrozadas por el fuerte estruendo que causó el incidente.

Recomendaciones para prevenir explosiones por gas

Las autoridades hacen un llamado a la población para evitar las explosiones por acumulación de gas siguiendo estas sencillas recomendaciones: Dar mantenimiento periódico de las instalaciones, colocar detectores de gas y mantener una buena ventilación en el hogar. También se recomienda cerrar las llaves de gas al salir, evitar el uso de aparatos eléctricos y no encender luces ni usar el teléfono en caso de fuga. Si hay sospechas una fuga, debes evacuar el lugar de inmediato, dejarlo ventilando y llamar de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui